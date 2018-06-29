Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн посетил Киев, где много фотографировался и гулял без охраны. Его сопровождала переводчица и еще один человек.

Об этом сообщает ТСН.

Линдеманн побывал на Почтовой площади, где сфотографировался с активистами, которые выступают за создание там музея.

Немецкий рокер прогуливался без охраны, только с переводчицей и еще с одним человеком.

Ударник киевского кавер-группы The Max Band выложил фото с вокалистом Rammstein из ресторана Coin в Киеве. Фото с Линдеманном публикуют и другие пользователи в Instargram.

Фото: facebook.com/BeletskiyVitaliy

Фото: instagram.com/mixer_drummer

Фото: instagram.com/galahalyna

Фото: instagram.com/ta_bublik

Фото: instagram.com/annamorgaczowa

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" встретили Джона Малковича. Он примет участие в концерте симфонической музыки "Пути дружбы", который состоится 1 июля на Софийской площади в Киеве.

Напомним, что Rammstein выпустит первый студийный альбом за 9 лет.