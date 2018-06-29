Президент России Владимир Путин не собирается посещать матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между россиянами и испанцами. Игра пройдет в воскресенье, 1 июля в Москве.

Также он не планирует встречаться с королем Испании Филиппом VI, который прилетит на эту игру, передает ТАСС.

"Отдельной встречи (Путина с королем Испании - Прим.Ред.) не планируется - график короля предусматривает достаточно краткое пребывание в Москве, по сути, он прилетит только на матч и после этого сразу покинет Российскую Федерацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также Песков сообщил, что в Москве будут очень рады приезду короля Испании.

С момента начала футбольного Мундиаля-2018 Владимир Путин посетил только матч открытия 14 июня, в котором сборная Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0.

Как сообщала "Страна", сборная Испании выгрызла ничью с Марокко и пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018. Пиренейцы уступали в счете своим южным соседям до 92-й минуты.

Напомним, что уже известны все сборные, которые сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу в России.