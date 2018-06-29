Компания Uber ввела правило, не позволяющее работать водителям на их онлайн-платформе более 12 часов подряд. Для этого добавили новую функцию, которая побуждает находящегося за рулем водителя отдыхать от дороги как минимум 6 часов.

Об этом сообщает "Эспрессо ТВ" со ссылкой на пресс-службу компании.

Функция самостоятельно подсчитывает время вождения и начинает отправлять периодические уведомления, когда приближается 12-часовой лимит времени вождения.

После достижения максимального время нахождения за рулем, Uber автоматически переходит в автономный режим продолжительностью шесть часов.

Двенадцать часов совокупного времени за рулем включают в себя: время нахождения в режиме онлайн и в движении, время по пути следования до пункта посадки пассажира, время в поездке.

Через шесть часов водители смогут снова подключиться к платформе, чтобы иметь возможность принимать заказы.

Водители в Украине проводят в среднем только 22 часа в неделю на платформе Uber, однако компания хочет предупредить возникновение ДТП. По данным Европейской Комиссии, усталость является основным фактором ДТП в 10-20% случаев.

Как сообщала "Страна", в Турции запретили сервис такси Uber. Турецкие власти подчеркнули, что таким образом, не дадут разрушить бизнес местных таксистов.

Отметим, что сервис Uber пошел на уступки и продолжит работать в Лондоне.