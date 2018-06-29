Ремонт Шулявского моста, который "устал" и обрушился в 2017 году, в начале июня достался фирме, связанной с нардепом Максимом Микитасем.

Журналисты программы "Схемы" провели расследование и выяснили, что тендер на 600 миллионов гривень был проведен непрозрачно.

Максим Микитась уже был героем "Схем" - журналисты выяснили, что нардеп летал с мэром Киева Виталием Кличко в Европу на частном самолете и катал его на яхте.

Что же касается тендера на ремонт "уставшего" моста, то в нем нашли несколько странных моментов. Главный из них - обе фирмы, вышедшие на финальные торги, связаны с одним человеком - Максимом Микитасем.

Сначала свои заявки на конкурс подали четыре компании-подрядчика. Фирму "Альтис-Спецстрой" не допустили к тендеру из-за проблем с документами.

Заявку фирмы "Мостострой" отклонили из-за того, что она, предоставляя договор о выполнении аналогичных работ в прошлом, не подала приложений к нему.

При этом фирма-финалист "Спецстрой-Плюс" тоже не имела таких приложений - но в отличие от "Мостостроя", тендерный комитет допустил ее к аукциону.

При этом, как выяснилось, эта фирма подала документ с признаками подделки. В отзыве-рекомендации, которую компания приложила в качестве подтверждения успешного выполнения подобного ремонта, нашлись вопиющие ляпы.

Так, в документе не указана дата составления и стоит подпись директора, который уволился еще четыре года назад. А в самом бланке в "шапке" неправильно написали слово "Украина", чего не может быть в принципе - это шаблонная часть документа, которая не набирается вручную.

В строительном комбинате Верховной Рады, который якобы предоставил отзыв фирме "Спецстрой-Плюс", заявили "Схемам, что ничего не знают об этом документе.

Победу на тендере 7 июня одержала фирма "Северо-украинский строительный альянс", которая предложила свои услуги на 1000 грн дешевле, чем "Спецстрой-Плюс".

Журналисты обнаружили, что обе компании, которые боролись в финале за право реконструировать Шулявский мост, имеют отношение к известному столичному застройщику и народному депутату Максиму Микитасю.

Владельцем компании-победителя является Андрей Якусевич, который работает помощником Микитася. Почтовый адрес фирмы совпадает с фактическим адресом компании "Укрбуд Девелопмент", которая официально принадлежит Микитасю - она указана в его декларации.

А вторая "фирма-конкурент" "Спецстрой-Плюс", как оказалось, с 2017 получила более полутора миллиардов гривень от фирм, входящих в орбиту Микитася и его жены. Это 90 процентов от всех денежных поступлений компании.

Отвечая на вопрос о победе на тендере фирмы с орбиты его товарища нардепа Микитася, мэр Киева заявил, что не может следить за каждым тендером.

Максим Микитась прошел в Раду в 2016 году на довыборах в Чернигове.

В ноябре НАПК начало расследование о коррупции Кличко после его чартерных полетов с застройщиками.