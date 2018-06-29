Военнослужащий криворожской 17-й танковой бригады осужден условно за то, что вместе с сослуживцами пытал фермеров и стрелял в них из боевого оружия. В момент преступления он был пьян.

Об этом сообщает Первый городской.

Приговор вынес Пологовский районный суд Запорожской области.

Преступление произошло в конце сентября 2017 года. Тогда старший солдат 17-й танковой бригады вместе с двумя товарищами из той же части выпивали возле магазина в одном из сёл Запорожской области. Там они познакомились с фермером, который предложил военнослужащим поехать с его другом на охоту.

Когда мужчины возвращались обратно, бойцы заметили, что забыли в поле один из трёх автоматов АКС-74. Военнослужащие потребовали вернуться обратно и вместе искать оружие.

После безуспешных поисков автомата подсудимый боец начал стрелять из оружия по ногам фермеров, а также возле головы. Таким образом, он пытался узнать, где находится потерянное оружие. Затем военнослужащие связали горожан и бросили в их же автомобиль Nissan Patrol. При этом одного фермера затолкали в багажник, ещё одного – в салон авто. Когда тот попытался сбежать из машины – один из солдат выстрелил в него. Одумавшись, один из бойцов отвёз раненого фермера к нему домой и вызвал скорую помощь.

Суд признал солдат виновным и приговорил к пяти годам тюремного заключения. Подсудимые полностью признали свою вину, а пострадавшие сообщили, что не имеют претензий ни к обвиняемым, ни к прокурору. Фермерам полностью компенсировали моральный ущерб. В связи с этим, судья освободил военнослужащего от отбывания наказания. Бойцу назначили испытательный срок в три года. За этот период он обязан не совершать новые преступления, регулярно "отмечаться" у правоохранителей и не покидать страну.

Как сообщала "Страна", пьяный командир искалечил своего бойца в зоне АТО. "Военное "начальство" судьбой своего побратима не интересуется", - указано в опубликованном сообщении.

Отметим, что под Киевом пьяный солдат с другом требовали от пенсионерки рассчитаться по долгам внука.