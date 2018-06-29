Станислав Клых, который незаконно удерживается в РФ и получил статус политзаключенного, переведен из колонии в психиатрическую больницу.

Об этом сообщила его мама Тамара Клых в комментарии телеканалу "Прямой".

"На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу", – сообщила женщина.

Также она сообщила, что во время последней встречи с сыном его адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

Об ухудшении состояния здоровья Станислава Клыха ранее также заявляла первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

В организации Amnesty International ранее рассказывали, что Клых уже проходил насильственное лечение в психиатрической больнице.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они воевали в 1994-1995 годах против российской армии в Чечне.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

Как сообщала "Страна", Верховный суд России оставил в силе приговор украинцам Карпюку и Клыху. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне боевиков во время Первой и Второй чеченских войн.

Напомним, что матери украинца Клыха и россиянина Агеева попросили Порошенко и Путина прекратить войну.