Арендованный в "Бешикташе" вратарь Денис Бойко, которого "Динамо" намеревалось выкупить вместе с Домагоем Видой, официально перешел в состав команды Александра Хацкевича - бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Игравший в "Динамо" со второй половины минувшего сезона вратарь заключил полноценный контракт с киевским клубом. Его подписали в статусе свободного агента.

Срок соглашения Бойко с Динамо рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне 30-летний вратарь принял участие в 18 матчах киевлян, в которых пропустил 15 мячей, а также провел 8 "сухих" матчей - без пропущенных голов.

Как сообщала "Страна", Динамо подписало новый контракт с хавбеком Сидорчуком. В минувшем сезоне главный тренер киевлян Александр Хацкевич назначил его новым капитаном.

Напомним, что игроки Динамо вышли из отпуска и провели первую тренировку.