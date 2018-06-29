Трехсторонняя встреча по газу с участием Украины, ЕС и России планируется 17-18 июля. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Прайм.

"Будет в середине июля, в районе 17-18 числа, сейчас идет согласование даты и места", - сказал Новак.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа могут начаться в июле.

Стороны намерены согласовать позиции по использованию ГТС на взаимовыгодных условиях.

Напомним, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

По данным квартального отчета Еврокомиссии с европейских газовых рынков, газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" подтвердил, что "Газпрому" разрешили пока не платить Украине $2,6 миллиарда.

Также мы сообщали, что Россия планирует начать прокладку "Северного потока-2" даже без разрешения Дании.