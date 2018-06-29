В пятницу, 29 июня, в Киев приехал легендарный актер Джон Малкович, сообщает ТСН.

Актер прилетел в аэропорт Борисполь, где его сразу же провели в зал официальных делегаций. Цель его визита - участие в концерте симфонической музыки "Пути дружбы", который состоится в воскресенье, 1 июля, на Софийской площади в Киеве.

В концерте Малкович выступит чтецом-исполнителем. Вместе с оркестром он исполнит симфоническую поэму "Портрет Линкольна".

Звезда прибыла в Киев заранее, поскольку на субботу запланирована большая открытая репетиция действа.

Напомним, всего в общем объединенном итальянско-украинском симфоническом оркестре и большом сводном хоре будет задействовано более 300 участников.

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