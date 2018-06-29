Спортсменов сборной Украины по тяжелой атлетике могут отстранить от летних Олимпийских игр-2020, которые пройдут в японском Токио. Ранее были сданы три положительных допинг пробы.

Об этом сообщает Insidethegames.

Два украинских атлета - Игорь Обухов и Алена Шевкопляс - сдали положительные допинг-пробы.

Таким образом, вместе с отстраненным Александром Пелешенко украинские тяжелоатлеты сдали три положительные допинг-теста в течении года. Согласно правилам Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), это влечет за собой дисквалификацию всей сборной команды страны на два года.

Украина входит в число девяти федераций, которые были дисквалифицированы на год. При этом разрешается выставлять своих спортсменов на юниорский чемпионат Европы.

В похожей ситуации оказалась и сборная Азержайджана, которой грозит такое же наказание. Отметим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа в 2020 году. Напомним, Александр Пелешенко заявил, что будет судиться с WADA.

Как сообщала "Страна", Дарио Срна принимал допинг, не зная, что препарат запрещен. Санкции по отношению нему не были минимальными.

Отметим, что в Украину не пустили известную российскую спортсменку. Ей запретили въезжать в течение трех лет из-за встречи с детьми в Артеке.