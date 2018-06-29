Спикер парламента Украины Андрей Парубий, который побывал с официальным визитом в США, подвел у себя в Facebook итоги поездки.

В частности он заявил, что строительство "Северного потока-2" будет остановлено. В этом его убедили встречи в Вашингтоне.

"После встреч в Вашингтоне, я точно знаю, что строительство "Nord Stream 2" будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридная оружие против Европы в руках Путина", - заявил спикер.

Также он сказал, что страны Балто-Черноморского региона - не "серая зона", а "щит Европы в противостоянии путинской гибридной агрессии".

Отметим, что вчера Андрей Парубий призвал США ввести санкции против компаний, строящих "Северный поток-2". Кроме российского "Газпрома" в этом задействованы несколько европейских глобальных компаний.

В то же время в Берлине говорят, что Вашингтон гарантировал, что санкций по "Северному потоку-2" не будет.