Норвежские исследователи выяснили, какие манипулятивные действия используют интернет-гиганты, чтобы убедить пользователей не включать различные ограничения для сбора их данных. Об этом сообщает TechCrunch.

В частности, многие конфиденциальные настройки в Facebook и Google выключены по умолчанию, и многие просто не знают, что могут ими управлять.

Сам процесс настройки достаточно длинный (точно не нажатие одной кнопки), и в процессе пользователю постоянно напоминают о негативных аспектах его действий, предупреждая о "наказании" за неверное решение. Facebook и вовсе для отвлечения внимания может показывать фейковые напоминание о новом сообщении, когда пользователь находится на странице настроек приватности.

Напомним, инвесторы Facebook, которые владеют акциями на три миллиарда долларов, делают шаги в направлении освобождения Марка Цукерберга с должности главы правления и лишения его власти в компании.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Facebook Марк Цукерберг признался, что его личные данные тоже украли из основанной им социальной сети.

Также мы сообщали, что Цукерберг за день заработал 4,3 млрд долларов на фоне скандала с Facebook.