Украина передаст России заключенных граждан РФ по формуле "23 на 23". Об этом на брифинге в Москве заявила украинский обмудсмен Людмила Денисова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, россияне, которых Киев готов отдать на обмен, уже осуждены украинскими судами.

"Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия – в обмен на 23 украинца из российских тюрем", - сказала уполномоченный Рады по правам человека.

Отметим, что о цифре "23" говорила недавно и вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Но она уточняла, что речь идет не только об осужденных, но и также - об обвиняемых россиянах.

Это уточнение важно - ведь число граждан России, осужденных в Украине по указанным выше статьям гораздо ниже 23-х.

Напомним, вчера Денисову не пустили в колонию к Олегу Сенцову "Белый медведь", а мимо нее проехал кортеж российской коллеги Татьяны Москальковой.

Москалькова объяснила, что Сенцов - гражданин России, поэтому Денисову к нему не пускают. В то же время Украина отрицает российское гражданство режиссера.

В Кремле сегодня назвали действия двух омбудсвумен "полной раскоординацией" и напомнили, что у Москальковой тоже были проблемы во время посещения Киева.