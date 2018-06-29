Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в Украине в скором времени откроется посольство Ирландии.

Об этом руководитель внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

"Кто-то отмечает праздник Конституции дома, а я - среди друзей и партнеров в Ирландии. Есть много общего и много перспектив впереди. Вскоре появится посольство этого государства в Украине", - написал в соцсети Климкин.

Известно, что его официальный визит в Ирландию проходил с 27 по 28 июня.

Также Климкин добавил, что Украина с Ирландией имеет историческую связь. Например, важные для обеих стран события происходили примерно в одно и то же время.

"К примеру, Декларация о независимости Ирландии 1916 была одним из первых документов, которые перевели в УНР. Создатели Украинского государства почерпнули из этого документа не только содержание, но и вдохновение", - отметил Павел Климкин.

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин в командировке в Израиле поселился в отеле King David за 16 тыс гривен в сутки.

Также мы сообщали, что водитель врезался в посольство США в Южной Корее и попросил убежища.