В Украине скоро откроется посольство Ирландии. Климкин в связи с этим вспомнил историю УНР
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что в Украине в скором времени откроется посольство Ирландии.
Об этом руководитель внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге в Тwitter.
Фото: twitter.com/pavloklimkin
"Кто-то отмечает праздник Конституции дома, а я - среди друзей и партнеров в Ирландии. Есть много общего и много перспектив впереди. Вскоре появится посольство этого государства в Украине", - написал в соцсети Климкин.
Известно, что его официальный визит в Ирландию проходил с 27 по 28 июня.
Также Климкин добавил, что Украина с Ирландией имеет историческую связь. Например, важные для обеих стран события происходили примерно в одно и то же время.
"К примеру, Декларация о независимости Ирландии 1916 была одним из первых документов, которые перевели в УНР. Создатели Украинского государства почерпнули из этого документа не только содержание, но и вдохновение", - отметил Павел Климкин.
Ранее "Страна" писала о том, что Климкин в командировке в Израиле поселился в отеле King David за 16 тыс гривен в сутки.
Также мы сообщали, что водитель врезался в посольство США в Южной Корее и попросил убежища.