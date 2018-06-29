В Киеве прохожие задержали двух злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на жителя столицы. Об этом полиция Киева сообщает на своей странице в соцсети.

Как говорится в сообщении, мужчина возвращался домой, когда к нему подбежали трое незнакомцев. Один из них начал душить несчастного, а другие двое вырвали из рук потерпевшего сумку и пытались убежать.

Однако прохожие, ставшие свидетелями инцидента, бросились в погоню за грабителями и передали двух из них сотрудникам полиции. Третьему участнику нападения удалось сбежать.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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