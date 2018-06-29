США обещали не накладывать санкции на газопроводы с участием России, которые строятся с участием немецких компаний (к чему вчера призывал американцев спикер Рады Андрей Парубий).

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой агенство "Прайм".

По данным минэкономики Германии, одним из таких газопроводов является "Северный поток-2".

"Это то, что нам заявили США, что они пока что отказываются от санкций в отношении газопроводов. Это все, что у нас есть", - приводит российское агентство слова представителя немецкого министерства экономики.

Ранее США призвали Евросоюз помешать реализации Северного потока - 2.

Для Америки этот проект нежелателен, поскольку она хотела бы продавать в ЕС свой сжиженный газ, который дороже российского. Кроме того, в США хотят, чтобы Украина и дальше получала прибыль от транзита российского газа.

Россия тем временем планирует начать прокладку "Северного потока-2" даже без разрешения Дании, которая еще не дала своего согласия на постройку газопровода через свои территориальные воды.