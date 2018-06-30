В Черниговской области злоумышленник, угрожая топором, изнасиловал женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

"28 июня за помощью в полицию обратилась гражданка. Она сообщила, что по месту жительства ее изнасиловали", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, накануне вечером к дому заявительницы пришел ранее судимый гражданин. Угрожая физическим насилием, а именно применением топора, он вступил в половые отношения с женщиной без ее согласия.

Во время осмотров места происшествия изъяли топор и одежду подозреваемого. Самого злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сведения о событии внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 УК Украины (изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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