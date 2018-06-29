В ситуации с посещениями заключенных российским омбудсменом Татьяной Москальковой и ее украинской коллегой Людмилой Денисовой проблема заключается в раскоординации их действий.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в ситуации с посещением заключенных наблюдаются проблема с синхронизации действий сторон.

"Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но полная пока раскоординация", — подчеркнул Песков.

Он добавил, что у Москальковой были проблемы во время посещения Киева, а Денисова прибыла на российскую территорию фактически без предварительного уведомления.

"Главным образом это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения", — сказал Песков.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Денисова пыталась остановить кортеж Москальковой на выезде из колонии Белый медведь.

Также "Москалькова не попадет к гражданам России, если меня не пустят к украинцам", - омбудсмен Денисова.