В Харькове неизвестные похитили бюст с могилы историка Дмитрия Багалия на кладбище №13 по улице Пушкинской, 108 в Харькове. Об этом написала в Facebook праправнучка ученого, врач и общественный активист Ирина Багалий.

Ирина Багалий отметила, что бюст сделан "из дешевого низкокачественного сплава и стоит копейки", и он не мог заинтересовать охотников за металлом.

"Конечно, это месть за нашу позицию по декоммунизации Харькова", - считает родственница историка.

"Художественная ценность произведения провинциального ростовского скульптора В. Руссо близка к нулю. И теперь наконец Кернес (мэр Харькова Геннадий Кернес - Прим. Ред.) закажет за счет городского бюджета новый красивый бюст",- написала она.

Как сообщили в пресс-служба ГУ Нацполиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

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