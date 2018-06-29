И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook опубликовала очередную серию полезных советов украинцам, которые подготовила биолог-блогер Дарья Прокопик. Тема рекомендаций - чем эффективнее всего утолять жажду в жаркие дни.

Супрун, в частности, пишет, что пиво или слабоалкогольные коктейли в жару могут нести смертельную опасность.

"В жаркие летние дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива, или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже слабоалкогольные напитки в жару - это существенный вред здоровью? Если кратко, то жара и алкоголь увеличивают вредное воздействие друг друга на наше тело. Попросили Daria Prokopyk рассказать о рисках питья алкоголя летом:

- Обезвоживание. В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет. Казалось бы, пиво это почти 95% воды. В чем проблема? Алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому даже через пиво или сидр организм теряет больше воды, чем мы потребили. Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем усиливается.

- Нам становится еще жарче. Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что алкоголь согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже жарко, и желательно охлаждения не наступает. Зато может сильно упасть давление и возникнуть ощущение усталости и слабости.

- Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Даже если вы редко пьете. В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары и расширение сосудов давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически нельзя пить в жаркую погоду.

- Алкоголь и активный отдых несовместимы. Так, вам может быть весело время. Но, во-первых, это будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск несчастных случаев. В частности, 25-50% случаев утопления связанные с потреблением алкогольных напитков. Наконец, алкоголь ухудшает чувство баланса, и шансы упасть или травмироваться растут.

- В жаркую погоду лучше пить напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад - или даже теплый чай.

Людям с больным сердцем, беременным женщинам и тем, кто принимает лекарства категорически нельзя пить алкоголь", - пишет Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее Супрун рекомендовала украинцам действенную диету для похудения на лето на основе фруктов, овощей, продуктов из цельного зерна, макаронных изделий.

Также мы писали, что Супрун объяснила опасность электронных сигарет.

 

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