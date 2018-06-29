Вторые сутки около трехсот украинских туристов не могут вылететь домой из тунисского аэропорта Монастир.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на самих туристов.

Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.

Согласно имеющейся информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без какой-либо информации о том, когда они смогут вылететь в Украину. Вторую группу туристов, которая должна была вылететь в Харьков в утром 28 июня, отвезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что — кто-то обещает вылет, кто говорит — сегодня вылета не будет", — рассказывают туристы.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что задержка рейса произошла из-за отсутствия топлива для заправки самолета. По их информации, туроператор должен разрешить ситуацию уже в ближайшее время.

"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако подробная информация будет известна позже", — рассказали в представительстве.

Отметим, что накануне в Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (Тунис), были отменены из-за задолженности со стороны туроператора Oasis Travel.

"Авиакомпания Bravo имеет все технические возможности для выполнения данных рейсов. В соответствии с заключенным соглашением между авиакомпанией Bravo и туристическим оператором Oasis, заказчик должен оплатить счет до осуществления рейса, а также оплатить все аэропортовые сборы и налоги по факту выполнения рейса», — отметили в авиакомпании. По их словам, туроператор не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов.

В то же время, туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов авиакомпании Bravo Airways.

"Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", — заявили в Oasis Travel.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.

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