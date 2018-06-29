"Ничего не обещают". В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов
Вторые сутки около трехсот украинских туристов не могут вылететь домой из тунисского аэропорта Монастир.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на самих туристов.
Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.
Согласно имеющейся информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без какой-либо информации о том, когда они смогут вылететь в Украину. Вторую группу туристов, которая должна была вылететь в Харьков в утром 28 июня, отвезли в отель в городе Сус.
"Ничего не обещают. Говорят кто что — кто-то обещает вылет, кто говорит — сегодня вылета не будет", — рассказывают туристы.
В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что задержка рейса произошла из-за отсутствия топлива для заправки самолета. По их информации, туроператор должен разрешить ситуацию уже в ближайшее время.
"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако подробная информация будет известна позже", — рассказали в представительстве.
Отметим, что накануне в Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир (Тунис), были отменены из-за задолженности со стороны туроператора Oasis Travel.
"Авиакомпания Bravo имеет все технические возможности для выполнения данных рейсов. В соответствии с заключенным соглашением между авиакомпанией Bravo и туристическим оператором Oasis, заказчик должен оплатить счет до осуществления рейса, а также оплатить все аэропортовые сборы и налоги по факту выполнения рейса», — отметили в авиакомпании. По их словам, туроператор не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов.
В то же время, туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов авиакомпании Bravo Airways.
"Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", — заявили в Oasis Travel.
Ранее "Страна" сообщала, что во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.
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