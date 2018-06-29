Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования пошлин США на сталь и алюминий.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий", - приводят в министерстве слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", - отметил Орешкин.

"Консультации - первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", - поясняет министр.

Дополнительные импортные пошлины были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель считает американские пошлины на сталь и алюминий незаконными.

Также Турция вводит заградительные пошлины на товары из США.