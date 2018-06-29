На границе с Польшей полиция задержала сутенера, который пытался продать двух девушек в сексуальное рабство в Словакию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25-летний житель Волынской области подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, и вербовал для работы за рубежом. Своим жертвам он обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране, то попадали в рабство и долги.

Фото: npu.gov.ua

За каждую "работницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался пересечь границу в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев - Будомеш".

Фото: npu.gov.ua

Обеих девушек в возрасте 20 и 25 лет вернули домой.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц работодателей на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.

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