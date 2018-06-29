Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят целый ряд очень непростых вопросов.

Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, к саммиту в Хельсинки идет "серьезная подготовка". "Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о конкретном графике Путина в рамках саммита 16 июля, Песков отметил: "Пока рано об этом говорить, идет согласование".

Путин на встрече с Трампом будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной, заявил Песков.

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - сказал представитель Кремля.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным.

Также Трамп на встрече предложит Путину сделку по Сирии - CNN.