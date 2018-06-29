Львовский горсовет обещает восстановить разрушенную вандалами мемориальную доску писателю и общественному деятелю Ивану Франко, которая ранее была установлена на фасаде дома, где он жил. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Уточняется, что мемориальная доска на доме №25 на улице Соломии Крушельницкой будет восстановлена ​​на средства города.

При этом Львовский горсовет обратился к правоохранительным органам с просьбой об оперативном расследовании этого хулиганства и наказании виновных.

Фото: vgolos.com.ua

Известно, что в доме, на котором висела мемориальная доска, Иван Франко жил в течение 1878-1879 годов. Решением Львовского областного совета № 393 от 22.12.1988 года дом признан памятником архитектуры местного значения (№ 1089).

Напомним, информация о том, что вандалы уничтожили мемориальную доску Ивану Франко поступила в полицию в День Конституции, 28 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция объявила вознаграждение за информацию о вандалах, разрушивших в Доброполье памятник герою АТО.

Также мы сообщали, что появилось фото картины Репина, которую вандал продырявил в Третьяковке.