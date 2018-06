Британская виртуальная группа Gorillaz представила шестой студийный альбом под названием The Now Now.

Запись первого сингла с этого релиза Humility размещена в Youtube.

В лонгплей вошли 11 треков. Основная часть альбома записывалась во время предыдущего концертного тура группы.

В частности, в записи Humility принял участие культовый соул-джазовый гитарист Джордж Бэнсон, а в композиции Hollywood участвовал рэпер Snoop Dogg.

В клипе Humility также появляется новый участник группы по имени Эйс.

Видео: youtube.com

Gorillaz - виртуальная рок-группа, участники которой являются вымышленными анимационными персонажами: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Коллектив был основан в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом.

Напомним, этим летом группа Gorillaz выступит в Киеве. Проект Деймона Албарна станет хедлайнером фестиваля Upark, который состоится 25 июля.



Ранее "Страна" сообщала, что музыканты группы Gorillaz собираются выпить в Киеве сотню литров алкоголя и закусить бисквитными тортами.

Также стали известны впечатляющие цены на билеты Gorillaz в Киеве.