Gorillaz выпустили шестой альбом с новым виртуальным героем. Видео
Британская виртуальная группа Gorillaz представила шестой студийный альбом под названием The Now Now.
Запись первого сингла с этого релиза Humility размещена в Youtube.
В лонгплей вошли 11 треков. Основная часть альбома записывалась во время предыдущего концертного тура группы.
В частности, в записи Humility принял участие культовый соул-джазовый гитарист Джордж Бэнсон, а в композиции Hollywood участвовал рэпер Snoop Dogg.
В клипе Humility также появляется новый участник группы по имени Эйс.
Видео: youtube.com
Gorillaz - виртуальная рок-группа, участники которой являются вымышленными анимационными персонажами: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Коллектив был основан в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом.
Напомним, этим летом группа Gorillaz выступит в Киеве. Проект Деймона Албарна станет хедлайнером фестиваля Upark, который состоится 25 июля.
Ранее "Страна" сообщала, что музыканты группы Gorillaz собираются выпить в Киеве сотню литров алкоголя и закусить бисквитными тортами.
Также стали известны впечатляющие цены на билеты Gorillaz в Киеве.