Страница президента Петра Порошенко в Facebook на данный момент имеет пять активных рекламных объявлений, которые обеспечивают ему рост числа подписчиков. В частности, глава государства рекламирует свою странице баннером "Ненавидиш корупцію - тисни лайк". Об этом написал в соцсети журналист Алексей Капелюшный.

"Фейсбук открыл информацию о том, какая реклама запущена от страницы. А я сразу вспомнил свой извечный интерес - сколько же Петр Алексеевич вваливает в рекламу, чтобы обеспечить рост подписчиков своего фейсбука при таком низком рейтинге.

Ну, теперь можно мониторить и считать. Примерно понимая вилку сколько нужно, чтобы перекрыть 1 постом Украину, можно +- посчитать минимальный бюджет страницы , хотя уверен, ребята там не экономят).

На данный момент Петр Алексеевич имеет 5 активных рекламных объявлений от своей страницы. Но самое жирное, что гарант рекламирует свою страницу баннером «Ненавидиш корупцію - тисни лайк». Сильно! Не стесняются", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что "Порошенко уже не является главным претендентом на пост президента". О чем говорят последние рейтинги.

Также мы сообщали, что Порошенко внесет в Раду изменения в Конституцию о членстве в ЕС и НАТО.