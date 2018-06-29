Сегодня, 29 июня, в Соломенском районе Киева водитель на Ford, выезжая со двора, зацепил две припаркованные машины и пытался скрыться, но повис на ступеньках тротуара.

Инцидент случился возле Индустриального моста в 01:30. Об этом сообщает "Информатор".

Во дворах жилого дома напротив ТРЦ "Мармелад" водитель Ford Focus пытался выехать на проезжую часть. Однако, не справившись с управлением, он задел два припаркованных авто — Daewoo и Nissan. Увидев случившееся, на улицу вышли очевидцы — жители ближайшего дома. Они пытались задержать нарушителя, но тот хотел скрыться с места происшествия. Водителю Ford сбежать не удалось, он ехал по тротуару и не заметил ступеньки. Машина повисла на них и не смогла двигаться дальше.

Фото: kiev.informator.ua

По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали полицию, а сам водитель позвонил в "скорую". Медики и патрульные прибыли на место происшествия. Виновник ДТП не захотел проходить тест на алкогольное опьянение и попросил его госпитализировать. Мужчина заявил, что он плохо себя чувствует.

Фото: kiev.informator.ua

Кроме этого, со слов свидетелей ДТП, водитель рассказывал, что за рулем был не он, а его друг, который скрылся с места. Однако свидетели говорят, что мужчина в машине находился один.

По словам местных жителей, мужчина живет в доме, во дворе которого случился инцидент. Сам горе-водитель, как уточнили соседи, бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве велосипедист сбил пешехода, который бежал через шесть полос.

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