Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку. Об этом сообщается в блоге соцсети.

"Теперь вы можете добавить к истории саундтрек, который подходит к любому моменту и поможет вам выразить то, что вы чувствуете", - говорится в сообщении.

В Instagram рассказали, что нововведением можно воспользоваться при добавлении в Stories стикеров - теперь там появится иконка с музыкой.

Кликнув по ней, пользователи смогут выбрать песню в библиотеке из тысячи композиций. Можно настроить поиск по жанру, настроению и популярности. После выбора, трек можно будет прослушать до его опубликования.

Когда подписчики увидят Stories с музыкой, на специальном стикере можно будет узнать название песни и имя исполнителя.

В Instagram также рассказали, что сервисом Stories пользуются около 400 млн человек в день.

Ранее "Страна" писала о том, что число пользователей Instagram перевалило за 1 млрд.

Также мы сообщали, что Джулия Робертс опубликовала первое фото в Instagram.