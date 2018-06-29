Жители села в Винницкой области спасли троих маленьких птенцов аистов, которые остались без дома из-за урагана.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ураган повалил дерево, на котором было гнездо птиц. Маленьких аистов на своем огороде заметила одна из жительниц Винницкой области, один птенец в результате падения погиб.

У другого птенца было повреждено крыло, его отвезли к ветеринару и наложили гипс. После того как птенцам была оказана помощь, селяне планировали отнести их в зоопарк, где о них могли позаботиться.

Однако, появились родители аистят, которые приняли птенцов к себе. Сейчас селяне помогают свести аистам новое гнездо.

Видео: youtube.com

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