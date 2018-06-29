Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с Владимиром Путиным поможет снизить напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс, сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам Уолтерс, переговоры в Хельсинки будут проведены в интересах американской национальной безопасности.

"Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношениях…Президент надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит мир и безопасность во всем мире", - отметила она.

Как сообщили в Белом Доме и Кремле, встреча Трампа с Путиным состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Окончательная договоренность об этом мероприятии была достигнута во время визита в Москву советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп на встрече предложит Путину сделку по Сирии - CNN.

Также "Это признак силы". В НАТО одобрили встречу Трампа и Путина.