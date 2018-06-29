В России выпускникам выдали грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины. Инцидент произошел в городе Серов, Свердловской области в общеобразовательной школе №22. Об этом сообщает Znak.com.

В самой школе пояснили, что такие грамоты получили только выпускники 11 А класса. Ошибку допустила их классный руководитель при подготовке к вручению почетных грамот.

Фото: znak.com

"Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамка грамоты была скачана из интернета. Никто не обратил внимания - ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", - рассказали в учебном заведении.

Выпускники приносят грамоты обратно, их заменяют на новые российского образца.

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