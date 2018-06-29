Минимальную зарплату в Украине повысят только при условии перевыполнения доходов бюджета.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио Свобода.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 миллиардов. В мае практически вышли в ноль. О бюджете за июнь можно будет сказать в начале июля", - сообщил Рева.

Повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, необходимые средства можно получить путем борьбы с контрабандой на таможне и теневой занятостью.

Министр также отметил, что нужно поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Ранее "Страна" сообщала, что Розенко обещает поднять минималку до 4200 грн до конца года.

Также с 1 июля украинцам повысят минимальную пенсию. Прибавка составит от 1 до 610 гривен.