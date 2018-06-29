Голливудская звезда Анджелина Джоли, которой суд пригрозил лишением опеки над детьми, продемонстрировала умение достойно держаться, несмотря на все жизненные трудности.

В частности, на днях актриса с невозмутимым видом появилась в Лондоне на церковной службе в Соборе Святого Павла, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия, сообщает ТСН.

На службу Джоли пришла в белоснежном наряде. На ней було платье ниже колена. Свой образ знаменитость дополнила изысканной шляпкой и перчатками.

Фото: ru.tsn.ua

Напомним, что в 2014 году Анджелина за свою активную гуманитарную деятельность получила титул Дамы ордена лично из рук Елизаветы II. Символизитующий этот титул знак украшал элегантное платье актрисы.

Ранее "Страна" писала о том, что Брэд Питт назвал Джоли лицемеркой, а ее благотворительные поездки пиаром.

Также мы сообщали, что Елизавета II из-за плохого самочувствия пропустила праздничную службу в соборе Святого Павла.