Супрун заявила, что украинцы смогут бесплатно обслуживаться в частных клиниках. Список
Нацслужба здоровья Украины заключила договоры с 12 частными клиниками и самозанятыми врачами, что позволяет избрать их в качестве семейных врачей.
Об этом в своем Facebook сообщила министр Ульяна Супрун.
По ее информации, 12 частных клиник и врачи-СПД, с которыми заключены договоры, будут получать бюджетное финансирование за обслуживаемых пациентов по тем же тарифам, что и коммунальные амбулатории и поликлиники.
В свою очередь пациенты, подписавшие там декларации с врачами, будут получать услуги первичной медпомощи бесплатно. Список этих клиник и медиков, которые находятся в Киеве, Харькове, Житомире и Днепре, обнародован на сайте Минздрава.
Список частных медучреждений, с которыми можно заключить договор на медобслуживание:
- ПАО "Завод Южкабель", г. Харьков
- ПАО "Первая частная клиника", г. Житомир
- ООО "Медико-санитарная часть "Медицинский Центр "Богдан", Херсонская область, г. Новая Каховка
- ООО "Илайя Фемели", г. Киев
- ООО Научно-производственное предприятие "Медицинские системы и технологии", г. Днепр
- ООО "Мой доктор", Сумская область, г. Кролевец
- ФЛП Маланчик Игорь Анатольевич, Донецкая область, г. Мирноград
- ФЛП Пивовар Ярослав Витальевич, г. Киев
- ФЛП Рондяк Александра Зиновьевна, Львовская область, с. Слободка
- ФЛП Сергеев Сергей Александрович, Кировоградская область, г. Светловодск
- ФЛП Дьяченко Роман Игоревич, Черкасская область, г. Христиновка
- ООО "Бершадская центральная аптека", Винницкая область, г. Бершадь.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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