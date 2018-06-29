Нацслужба здоровья Украины заключила договоры с 12 частными клиниками и самозанятыми врачами, что позволяет избрать их в качестве семейных врачей.

Об этом в своем Facebook сообщила министр Ульяна Супрун.

По ее информации, 12 частных клиник и врачи-СПД, с которыми заключены договоры, будут получать бюджетное финансирование за обслуживаемых пациентов по тем же тарифам, что и коммунальные амбулатории и поликлиники.

В свою очередь пациенты, подписавшие там декларации с врачами, будут получать услуги первичной медпомощи бесплатно. Список этих клиник и медиков, которые находятся в Киеве, Харькове, Житомире и Днепре, обнародован на сайте Минздрава.

Список частных медучреждений, с которыми можно заключить договор на медобслуживание:

ПАО "Завод Южкабель", г. Харьков

ПАО "Первая частная клиника", г. Житомир

ООО "Медико-санитарная часть "Медицинский Центр "Богдан", Херсонская область, г. Новая Каховка

ООО "Илайя Фемели", г. Киев

ООО Научно-производственное предприятие "Медицинские системы и технологии", г. Днепр

ООО "Мой доктор", Сумская область, г. Кролевец

ФЛП Маланчик Игорь Анатольевич, Донецкая область, г. Мирноград

ФЛП Пивовар Ярослав Витальевич, г. Киев

ФЛП Рондяк Александра Зиновьевна, Львовская область, с. Слободка

ФЛП Сергеев Сергей Александрович, Кировоградская область, г. Светловодск

ФЛП Дьяченко Роман Игоревич, Черкасская область, г. Христиновка

ООО "Бершадская центральная аптека", Винницкая область, г. Бершадь.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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