В Киеве велосипедист сбил пешехода, который бежал через шесть полос
В Киеве возле станции метро "Шулявская" велосипедист сбил пешехода-нарушителя. Об этом пишет "Информатор".
Авария произошла возле въезда на Шулявский мост по улице Александра Довженко.
В районе кафе "Пузата хата" мужчина внезапно решил перейти дорогу не по подземному переходу, а перебежать шестиполосное движение в неположенном месте, в результате его сбил велосипедист.
Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Фото: kiev.informator.ua
Как сообщала "Страна", при строительстве и ремонте дорог в Украине начнут проектировать обязательные велодорожки.
А 23 июня, польский велосипедист-экспериментатор, пятикратный рекордсмен Книги Гиннеса Кристиан Герба, установил в Киеве новый рекорд. Спортсмен поднялся на своем байке на 35 этаж бизнес-центра "Гулливер" (высота - 161 метр).