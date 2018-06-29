В Киеве возле станции метро "Шулявская" велосипедист сбил пешехода-нарушителя. Об этом пишет "Информатор".

Авария произошла возле въезда на Шулявский мост по улице Александра Довженко.

В районе кафе "Пузата хата" мужчина внезапно решил перейти дорогу не по подземному переходу, а перебежать шестиполосное движение в неположенном месте, в результате его сбил велосипедист.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", при строительстве и ремонте дорог в Украине начнут проектировать обязательные велодорожки.

А 23 июня, польский велосипедист-экспериментатор, пятикратный рекордсмен Книги Гиннеса Кристиан Герба, установил в Киеве новый рекорд. Спортсмен поднялся на своем байке на 35 этаж бизнес-центра "Гулливер" (высота - 161 метр).