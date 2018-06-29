16-летний сын известного актера Джонни Деппа и актрисы и певицы Ванессы Паради Джек серьезно болен.

Об этом сообщает Daily Mail.

Деппу пришлось срочно прервать гастроли по Германии и уехать в Париж. Актера застали возле гастрольного автобуса в Мюнхене по дороге в аэропорт.

О болезни 16-летнего подростка стало известно после того, как его мать пропустила премьеру фильма "Нож в сердце" во Франции, где она играет главную роль.

По словам режиссера картины Яна Гонсалеса, родители Джека получили "очень плохие новости", связанные с сыном. "К несчастью, Ванесса Паради не смогла сегодня присоединиться к нам. Ей пришлось пропустить премьеру из-за серьезных проблем со здоровьем ее сына", — объяснил кинематографист.

Чем именно болен ребенок, не уточняется. Судя по всему, это не легкая простуда, ведь на звонки журналистов пресс-службы Деппа и Паради не реагируют.

Первый ребенок актеров – 19-летняя Лили-Роуз – девушка довольно публичная. Она активно снимается в рекламе и кино. А вот про младшего наследника Деппа мало что известно – родители подростка тщательно скрывают его от папарацци.

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