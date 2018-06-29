В четверг, 28 июня, Харьков накрыла мощная песчаная буря. Видео погодной аномалии опубликовали в паблике "Успешный Харьков" в Facebook.

На кадрах видно, как песок буквально за несколько минут превращает быстро опустевший город в арену для съемок фильма ужасов.

В комментариях пользователи соцсетей сравнили увиденное с судным днем, а другие заявили, что если леса в Украине продолжат вырубать такими же темпами, песка в городе будет по колено.

Видео: facebook.com/successful.kh

Ранее сообщалось, что июль в Украине начнется с резкого похолодания.

Также "Страна" писала, что 27 июня на Землю обрушилась мощная магнитная буря, которая продлится до 30 июня. Геомагнитные возмущения могут провоцировать мигрени, боли в суставах, головокружение, бессонницу, повышение давления.