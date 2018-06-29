В Закарпатской области на границе с Венгрией в четверг пограничники задержали контрабандиста, который оказывал им сопротивление и угрожал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Олег Слободян, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники обнаружили транспортное средство, лодку с мотором, устройства для преодоления контрольно-следовой полосы и 24 ящика сигарет. Троим контрабандистам удалось сбежать, один задержан.

"В то же время человек, которого задержали, оказывал злостное сопротивление действиям пограничного наряда, угрожал и вел себя вызывающе. Это уже не первый случай, когда пограничники вынуждены при задержании нарушителей применять силу. К сожалению, контрабандисты не понимают, что применение силы с их стороны только повышает степень их ответственности", – отметил Слободян.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

Ранее "Страна" сообщала, как пограничники отстреливались из автоматов от контрабандистов на Буковине.

Также суд амнистировал украинского контрабандиста, который оказался мужем дипломата.

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