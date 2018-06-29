В России собираются провести аккредитационную экспертизу в Донецком национальном медицинском университете (ДНМУ).

Данное распоряжение опубликовано на сайте Рособрнадзора.

Аккредитационная экспертиза будет произведена без выезда специалистов на место, на аккредитацию поданы программы специалитета "лечебное дело", "педиатрия" и "стоматология". Мероприятия будут проводиться с 9 июля по 24 июля.

ДНМУ им. Горького имеет два официальных сайта. Первый - в доменной зоне .ru на русском языке; на сайте указано, что учредителем вуза является министерство здравоохранения ДНР.

Второй - в доменной зоне .ua на украинском языке, где указано, что учредитель - министерство здравоохранения Украины. При этом фактический адрес вуза на первом сайте указан непосредственно в Донецке, а на втором сайте - в городе Лиман неподалеку от Славянска (юридический адрес) и в Краматорске (адрес администрации).

Государственная аккредитация, согласно российскому законодательству для вузов, дает право на выдачу дипломов государственного образца.

В июне 2018 года ДНМУ обратился в Рособрнадзор для получения аккредитации. Сообщалось, что это делается для того, чтобы вуз начал выдавать дипломы российского государственного образца.

Ранее "Страна" сообщала, что Британия обещает Украине 35 млн фунтов стерлингов на армию и вузы из Донецка.

Также новым губернатором Донецкой области станет генерал СБУ.