Сын российского миллиардера азербайджанского происхождения Араса Агаларова Эмин Агаларов, занимающийся музыкой под псевдонимом Эмин, снял неоднозначный клип на новую песню "Got me good".

Видео выложено в Youtube.

В ролике актеры играют роли президента Дональда Трампа, его дочери Иванки, бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон и главы Facebook Марка Цукерберга.

Клип начинается с кадров неизвестного мужчины, который смотрит видео с камер наблюдения, на котором Агаларов вместе с актерами находится в отеле и ночном клубе. В течение всего ролика они передают друг другу конверты и чемоданчики.

В конце видео Агаларов передает мужчине, смотревшему видео, чемоданчик. Выясняется, что актер играет северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Зрители расценили ролик как троллинг президента США Дональда Трампа. Ведь поп-певец помог организовать состоявшуюся в 2016 году встречу между Дональдом Трампом-младшим и россиянами в Trump Tower.

В 2014 году Дрнальд Трамп-старший — настоящий, а не двойник — приятно проводил время с Агаларовыми: те помогли ему с организацией конкурса "Мисс Вселенная" в Москве. Клип намекает на скабрёзные, но так и не доказанные утверждения о том, чем занимался Трамп во время той своей поездки, задокументированные в давно "прилипшем" к президенту досье.

"Пока советник Трампа Джон Болтон договорился с Путиным о скорой встрече президентов, сын миллиардера Агаларова (группа "Крокус"), а по совместительству певец Эмин, подозреваемый в связях с Иванкой, Кушниром, Манафортом, самим Трампом и вообще во влиянии на президентскую кампанию Трампа выпустил клип. В клипе певец раздает взятки Трампу, Иванке, Клинтон (!), Цукербергу, русскому хакеру, а также веселится в номере (московского) отеля с Трампом и тремя девушками. Видимо, подразумевается тот самый номер, в котором останавливалась чета Обама", - удивляется пользователь Родион Сабина на своей странице в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп снялся в клипе сына российского олигарха Эмина Агаларова.