В Житомире получил ножевое ранение в живот заместитель командующего ДШВ ВС Украины Павел Щербань. Об этом сообщает Житомир.info.

Инцидент произошел поздно вечером 27 июня, в 23:50 на перекрестке улиц Киевской и Восточной. Полковника Щербаня ранили при выходе из продуктового магазина. Других подробностей не сообщается.

Эту информацию подтвердили в ГУ НП Житомирской области.

"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении полиции.

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