Мужчина открыл стрельбу в редакции газеты The Capital в американском штате Мэриленд, в результате чего погибло 5 человек.

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию, стрелявшим оказался 38-летний местный житель Джаррод Рамос.

Фото: nbcnews.com

"Этот человек был готов стрелять в людей. Его целью было нанести вред", - заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции округа Анне Арундел Билл Крампф.

Издание сообщает, что в 2012 году Рамос подал в суд на The Capital за клевету после того, как местный журналист написал о его вине в уголовном преступлении в 2011 году. Его дело было отклонено, и апелляционный суд подтвердил это решение.

Фото: foxnews.com

В полиции сообщили, что слышали о конфликте Рамоса с газетой, однако эту версию еще не подтвердили.

Редакция газеты Capital Gazette в Аннаполисе подверглась нападению около 14:40 по местному времени 28 июня. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам издания, после чего намеревался скрыться. Сотрудники издания пытались укрыться от нападавшего под столами в офисах. Как рассказал один из очевидцев — журналист газеты Фил Дэвис, нападавший открыл огонь по редакции через стеклянную дверь.

Все погибшие работали в редакции издания. В списке погибших оказались ассистент по продажам Ребекка Смит, ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, редактор-ассистент Роберт Хиаасен, редактор Джаральд Фишман и автор Джон МакНамара.

Ранее "Страна" сообщала, что в США голый стрелок расстрел кафе с посетителями, трое погибших.

Также в школах США собираются создать отряды вооруженных учителей для обороны от стрелков.