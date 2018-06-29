Сегодня, 29 июня, на всей территории страны, кроме восточных областей, пройдут дожди, местами ожидаются грозы и молнии, но жарко будет по-прежнему.

Об этом сообщает Укргидромецентр.

На Западной Украине проливные дожди, температура воздуха ночью составит +17…+19, днем +22…+26. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На Севере страны также ожидаются грозовые дожди с переменной облачностью. Ночью термометр покажет максимальную отметку +20, а днем поднимется до +30. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Восток – единственная часть Украины, где будет сухо и жарко. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью достигнет +21, днем +35. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На Юге, несмотря на высокую температуру воздуха (ночью +21…+23, днем +33…+35), синоптики прогнозируют проливные дожди, которые впрочем в данном случае только освежат воздух. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Центре прогнозируются сильные дожди в течение суток, причем ночью ожидается ливень. Ночью +18…+20, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве синоптики обещают осадки в течение суток. Температура воздуха ночью составит +18…+20, днем +26…+28. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

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