Главы стран Евросоюза в ночь на 29 июня достигли соглашения по миграционной политике в ходе саммита ЕС в Брюсселе после почти 15-часовых переговоров. Об этом сообщает BBC News.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил журналистам, что соглашение по миграции согласовано. Эту информацию подтвердил глава Евросовета Дональд Туск в Тwitter.

Фото: twitter.com

Страны ЕС пришли к компромиссному решению по проблеме миграции, постановив, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться на добровольной основе.

Также предполагается, что в странах ЕС будут созданы новые центры мигрантов, которые будут расселять людей и определять, какие из них являются настоящими беженцами и которые являются "нерегулярными мигрантами, которые будут возвращены". Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляются через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

В свою очередь глава правительства Великобритании Тереза Мэй назвала важным соглашение по миграции, отметив, что оно позволит предпринимать действия в странах происхождения беженцев. "До пяти утра у нас были очень затяжные дискуссии о важной теме миграции. Мы пришли к позитивному завершению дискуссий вокруг тех предложений, к которым в течение какого-то времени призывала Великобритания", - сказала Мэй.

Как пишет The Guardian, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продолжении экономических санкций в отношении России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.

Ранее сообщалось, что Италия выступила против антироссийских санкций. 27 июня 2018 депутаты правящих в Италии политических партий "Движение "5 звезд" и "Лига" представили в Палате депутатов (нижней палате парламента) резолюцию о пересмотре санкций в отношении России.