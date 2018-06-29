Утром в пятницу, 29 июня, родной брат оппозиционного российского политика Алексея Навального - Олег Навальный вышел из исправительной колонии после тюремного заключения сроком 3,5 года. Об этом пишет "Новая газета".

Олега Навального, фигуранта скандального дела "Ив-Роше", освободили в 8:19 утра из ИК в №5 в Орловской области.

На выходе из колонии его ждали журналисты и фотографы, а также брат Алексей Навальный.

Фото: novayagazeta.ru

"Планов у меня пока никаких, просто хочу поесть шашлыков", — сказал Олег Навальный. журналистов.

Брат оппозиционера отсидел 3,5 года по статье "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

Напомним, приговор по делу "Ив Роше" был вынесен Замоскворецким районным судом Москвы. Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии, его брат Алексей получил такой же условный срок. Оба они отказались признать вину в мошенничестве.

Российский суд установил, что братья Навальные вынудили "Ив Роше" и "Многопрофильную процессинговую компанию" заключить с ними заведомо невыгодные контракты на грузоперевозки.

Также мы писали, что ЕСПЧ присудил братьям Навальным 76 тысяч евро компенсации по делу "Ив Роше".

Стоит отметить, что из-за этой судимости Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до 2028 года.