С 29 июня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и государством Антигуа и Барбуда. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД на странице в Facebook.

Документ был подписан 5 февраля 2018 года в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Соглашение предусматривает безвизовый въезд/выезд для граждан Украины в Антигуа и Барбуда на срок до 90 дней в течении 180 дней.

"Граждане Украины, которые намерены въехать на территорию Антигуа и Барбуда на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, получают визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуда перед въездом на ее территорию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України

Антигуа и Барбуда - государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Член Содружества, Организации американских государств. Глава государства - монарх Великобритании Елизавета II, представленный генерал-губернатором.

Считается, классической офшорной зоной. Офшор Антигуа и Барбуда известен, как центр онлайн-казино и как страна, предлагающая отличную программу по получению второго гражданства за инвестиции. За счет этого есть местные особенности, которые делают оффшорную юрисдикцию Антигуа и Барбуда привлекательной для международного инвестора.

Как сообщала "Страна", за год безвиза Украины с ЕС, наши соотечественники 20 млн раз пересекали границу с Евросоюзом, но биометрическим паспортом воспользовались чуть более полумиллиона человек.

Также мы писали, что Евросоюз добавил еще несколько стран в черный список "налоговых гаваней" - Багамы, Сент-Китс и Невис, а также Американские Виргинские острова.

Таким образом, на сегодняшний день в перечне офшоров ЕС находятся девять стран и территорий (юрисдикций): Американское Самоа, Багамы, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.