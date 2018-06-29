Основным вопросом, который будет обсуждаться на встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным станет "сирийский вопрос". Трамп хочет предложить России "сделку" по Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Cуть предложенного Трампом соглашения, по данным телеканала, будет состоять в том, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из зоны конфликта. Для этого необходимо, чтобы на на юго-западе Сирии появились так называемые "зоны отчуждения".

Это позволит США как можно скорее вывести войска, а также "заставить" Иран покинуть Сирию.

В обмен от России будут требоваться гарантии того, что "сирийский режим" перестанет убивать повстанцев, которых поддерживают в США, а также Москва сможет помочь президенту Сирии Башару Асаду вернуть земли вдоль границы с Иорданией (Эту идею, по информации CNN, американский лидер обсуждал во время недавней встречи с королем Иордании Абдуллой II в Белом доме).

Как сообщала "Страна", Путин перед встречей с Трампом вывел из Сирии более тысячи военных. РФ за последние дни вывела из Сирии 1140 военных, 13 самолетов и 14 вертолетов.

Также сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время визита в Москву заявил: грядущая встреча глав двух государств не изменит позицию США по крымскому вопросу.