Вечером 28 июня на станции метро "Левобережная" в Киеве погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена на странице в Facebook.

Трагический инцидент произошел около полуночи.

В сообщении не раскрываются подробности ЧП, однако говорится, что спасти пострадавшего не удалось.

"Станция "Левобережная". Человек попал под поезд. Летально", - заявили в пресс-службе.

Также добавили, что движение поездов по красной ветке метро после перерыва было восстановлено.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в киевской подземке подростки развлекались тем, что прыгали под поезд. Снимки опубликовали очевидцы экстрима в соцсетях. Двое подростков бегали по рельсам на одной из станций киевского метрополитена перед прибывающим на платформу поездом.

Также мы писали, что на Дарницком вокзале Киева зацепер катался на крыше поезда и получил ожоги.