В пятницу, 29 июня в центре Москвы пройдет традиционный мексиканский карнавал - "День мертвых", знакомый европейцам по фильму "Джеймс Бонд. Спектр".

С 11:00 до 16:00 часов в доме болельщиков Мексики в Гостином дворе желающим нанесут праздничный грим, передает издание The Village.

В составе праздничной колонны желающие отправятся на Красную площадь, где расположен Мавзолей Ленина.

В парке футбола состоится концерт с национальными танцами, игрой мариачи и экскурсом в историю праздника.

Красную площадь украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов, а гостям карнавала предложат сладости в виде черепов. Обязательным атрибутом праздника станет Калавера Катрина - скелет в женской одежде, украшенный цветами и красками. Мероприятие закончится развлекательной программой в национальном доме болельщиков.

Глава партии "Коммунисты России" и экс-кандидат в президенты Максим Сурайкин уже заявил, что День мертвых на Красной площади может поссорить россиян и мексиканцев. Коммунисты намерены направить обращение с просьбой перенести праздник с территории, "святой для любого патриота".

День мертвых ежегодно отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Мексиканцы считают, что в эти дни души умерших родственников посещают родной дом.

Фото: instagram.com/deburchery

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